Desfile na Esplanada terá esquadrilha da fumaça e 4 mil participantes

A tradicional comemoração do 7 de Setembro em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, começou às 9h com o desfile de militares, estudantes, viaturas e aeronaves, além de apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Neste ano, o tema do evento é Viva sua Independência. O desfile contará com cerca de 4,2 mil participantes entre civis e militares.

A tocha do Fogo Simbólico será conduzida pelo medalhista olímpico do atletismo, Vicente Lenílson. Na primeira parte do desfile passarão pela Esplanada estudantes de escolas públicas do Distrito Federal. Em seguida começa o desfile cívico-militar com integrantes das Forças Armadas e outras instituições militares em desfile a pé e motorizados. O desfile terá cerca de uma hora e quarenta minutos de duração.

Um dos pontos altos será a passagem da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília com 47 militares se equilibrando em uma moto. O evento vai terminar com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça que, durante 25 minutos, fará acrobacias aéreas.

O presidente Michel Temer assiste ao desfile acompanhado de ministros. A previsão é que ele chegue ao local em carro fechado.