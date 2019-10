Desfalcado na zaga, Vasco encara Ceará, neste sábado, em Fortaleza

Ricardo Graça e Miranda, jogadores formados nas divisões de base do Vasco, disputam a vaga do zagueiro Henríquez no jogo deste sábado (26) contra o Ceará, às 17h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. O colombiano está vetado pelo Departamento Médico por conta de um inchaço no tornozelo. Para o lateral Henrique, quem entrar para jogar vai dar conta do recado. “O professor Luxemburgo treina todo mundo igual para que todo jogador saiba o que tem que fazer em campo”.

Henrique, que ganhou de Danilo Barcellos a posição de titular na lateral-esquerda, também falou sobre a possibilidade de o Vasco conquistar a quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. “A gente analisou bem a tabela de jogos atrás e sabíamos que teríamos confrontos diretos no meio da tabela, e que poderiam nos afastar da zona da confusão e nos fazer olhar mais pra cima”.

Agência EFE