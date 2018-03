Desembolsos do BNDES para o RN crescem 48,5% no bimestre e chegam a R$ 446 milhões

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Rio Grande do Norte no primeiro bimestre somaram R$ 446,3 milhões, valor 48,5% superior ao liberado em igual período do ano passado.

O setor que mais contribuiu para esse desempenho foi o de infraestrutura, que recebeu R$ 437,2 milhões, crescimento de 55%. O destaque foi o segmento de energia elétrica, impulsionado por projetos de geração eólica, com R$ 434,1 milhões. Para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) potiguares, o BNDES destinou R$ 32,2 milhões, distribuídos em 457 operações.

Ao setor de comércio e serviços, foram destinados R$ 5,2 milhões. Outros R$ 2,2 milhões foram liberados para a agropecuária, o que representa um aumento de 55% sobre o valor desembolsado nos dois primeiros meses de 2017. A indústria, por sua vez, recebeu R$ 1,8 milhão.

Para empresas de todo o País, o BNDES desembolsou R$ 6,85 bilhões no primeiro bimestre de 2018. Do total de desembolsos, 55,5% (R$ 3,8 bilhões) foram destinados a micro, pequenas e médias empresas. O setor que mais recebeu recursos do BNDES no bimestre foi o de infraestrutura: R$ 2,44 bilhões.

No acumulado entre março de 2017 e fevereiro de 2018, o BNDES desembolsou R$ 67,6 bilhões, dos quais R$ 25,9 bilhões foram destinados a projetos de infraestrutura, valor 2% superior ao liberado para o setor nos 12 meses anteriores.

Também houve aumento nos desembolsos para MPMEs, que alcançaram R$ 29,2 milhões no acumulado em 12 meses, 9% acima do total liberado de março de 2016 a fevereiro de 2017.