Desembargadores e juízes são homenageados na Câmara de Mossoró

A Câmara Municipal de Mossoró (CMM) presta homenagem aos desembargadores Expedito Ferreira de Souza, João Batista Rebouças, Vivaldo Otávio Pinheiro, Cornélio Alves de Azevedo Neto nesta sexta-feira, 25 de novembro. As honrarias foram entregues em sessão realizada às 9h30. Também foram homenageados os juízes Breno Valério Fausto de Medeiros, Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho, Welma Maria Ferreira de Menezes e Renato Vasconcelos Magalhães.

À noite, os juízes e desembargadores serão homenageados pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró (ACJUS), às 19h, na 9ª Sessão Magna da ACJUS (Sede da OAB-Mossoró).

As cerimônias são um reconhecimento dos serviços prestados pelos magistrados à cidade de Mossoró e ao Rio Grande do Norte, principalmente no desenvolvimento social, econômico, educacional e cultural das famílias.