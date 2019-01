SHANXI, CHINA -NOVEMBER 25: (CHINA, HONG KONG, MACAU, TAIWAN OUT) Chinese mine workers sort coal for quality at a mine on November 25, 2015 in Shanxi, China. A history of heavy dependence on burning coal for energy has made China the source of nearly a third of the world's total carbon dioxide (CO2) emissions, the toxic pollutants widely cited by scientists and environmentalists as the primary cause of global warming. China's government has publicly set 2030 as a deadline to reach the country's emissions peak, and data suggest the country's coal consumption is already in decline. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Desabamento em mina de carvão mata 21 na China O desabamento em uma mina de carvão na província de Shaanxi, na China, matou 21 trabalhadores. No momento do acidente, havia 87 mineiros estavam no local. As equipes de resgate conseguiram retirar 66 mineiros. Especialistas afirmam que as condições de trabalho nas minas de carvão da China são inseguras e inadequadas. De acordo com dados oficiais, aproximadamente 400 mineiros morreram em acidentes em 2017 no país. *Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão CHINA TRAGÉDIA DESABAMENTO