Desabamento de ponte no leste da Índia deixa 25 feridos

O desabamento de uma ponte na cidade de Calicute, no leste da Índia, deixou pelo menos 25 pessoas feridas nesta terça-feira, mas as equipes de resgate seguem trabalhando para encontrar outras vítimas do acidente.

“Até agora, 25 pessoas foram levadas aos hospitais. Elas estavam em ônibus, motos, carros e outros veículos quando a ponte caiu. Quase todas as vítimas sofreram ferimentos graves”, disse à Agencia Efe um funcionário do Corpo de Bombeiros de Calicute que preferiu não ser identificado.

A ponte de Majerhat, no sul da capital do estado de Bengala, desabou por volta das 16h45 locais (8h15 em Brasília), caindo sobre um canal e uma ferrovia. Vários veículos estavam sob os escombros. Por esse motivo, as operações de resgate foram mantidas pelas autoridades para verificar se ainda há muitas vítimas.

O ministro de Desenvolvimento Urbano do Estado de Kerala, Firhad Hakim, informou que a construção tinha cerca de 40 anos. A chefe do governo regional, Mamata Banerjee, por sua vez, apontou que todas as autoridades estão ocupadas em resgatar possíveis vítimas.

Agência EFE