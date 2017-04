Deputados estaduais e autoridades nacionais prestigiam posse de diretoria do Fisco

Em solenidade que contou com a participação de representantes de federações nacionais e autoridades políticas do Estado, a nova diretoria do Sindifern foi empossada.

Foram 37 auditores fiscais empossados, entre diretores, suplentes, delegados e conselheiros que passam a dirigir o Sindicato pelos próximos dois anos.

A carreira de Estado que tem a missão de arrecadar os recursos próprios para os cofres públicos, mostrou que pretende seguir unida em defesa dos direitos da categoria.

“Apesar de toda crise econômica que o país e o RN enfrentam, o Fisco conseguiu manter o trabalho de fiscalização e arrecadação em dia, até mesmo elevando a receita do Estado. Mas queremos e vamos cobrar que o Governo faça a parte dele. Não podemos aceitar esse atraso de salários há 14 meses; queremos a reposição salarial; vamos lutar contra o projeto da Reforma da Previdência local e nacional. E para isso vamos precisar de uma categoria unida, pois juntos somos mais fortes. A eleição acabou, a disputa terminou desde sexta-feira, depois que anunciaram o resultado. O fisco volta a ser uma categoria unificada”, destacou o presidente empossado, Fernando Freitas.

Os deputados Albert Dickson e Getúlio Rêgo, que estiveram presentes à posse, destacaram a atuação e a importância do Fisco para o desenvolvimento do Estado. E colocaram os mandatos à disposição da categoria.

Já os presidentes da Federação Nacional dos Fiscos estaduais – Fenafisco, Charles Alcântara, e da Federação Brasileira das Associações Fiscais, Roberto Kupisk, vieram anunciar apoio e parceria das instituições nacionais ao fisco potiguar.