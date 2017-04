Deputado solicita urgência no envio de Projeto de Lei que organiza Policia Militar no RN

O deputado estadual Nélter Queiroz (PMDB) fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (25) pedindo urgência do Governo no envio da matéria que trata da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Rio Grande do Norte ao Poder Legislativo. Ele defende pressa na análise e votação do projeto.

“Essa Lei vai organizar a nomenclatura de toda a Polícia Militar. No Seridó, será de suma importância porque a companhia da PM de Currais Novos passará a ser batalhão, garantindo mais autonomia e segurança para região”, Explicou o deputado, que ressaltou que as mudanças positivas chegarão a outras regiões do Estado.

Segundo o parlamentar, o projeto foi construído ouvindo membros da Polícia e da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. “Esse pleito é antigo. Faço esse apelo que o Governo não demore mais a enviar esse projeto à Assembleia”, disse. Nélter Queiroz fará uma visita pessoalmente a secretária-chefe do Gabinete Civil, Tatiana Mendes Cunha, para fazer a solicitação.

LOB – A Lei de Organização Básica da PMRN vai reestruturar as corporações militares no Estado e foi elaborada em conjunto com representantes das associações de praças e oficiais da PM e Corpo de Bombeiros, além da Secretaria de Segurança Pública. Segundo o parlamentar, no Seridó, se aprovada, as unidades de Lagoa Nova e Parelhas passarão a ser Companhias. O município de Acari passará a ter pelotão e Currais Novos, Batalhão de Polícia.