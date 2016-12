Deputado pleiteia novas ambulâncias para renovação da frota do SAMU no RN

O deputado federal Beto Rosado (PP) se reuniu, nesta terça-feira (6), com o secretário de Atenção à Saúde, Francisco de Assis Figueiredo, para pleitear a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Rio Grande do Norte.

O parlamentar cobrou do Ministério da Saúde a destinação de ambulâncias utilizadas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro para os municípios do RN. Beto recebeu do secretário a confirmação de que Mossoró é a única cidade potiguar que receberá o equipamento por se encaixar nos critérios estabelecidos pelo Ministério.

“Ao saber que as ambulâncias utilizadas nas Olimpíadas seriam destinadas aos municípios, fui ao Ministério da Saúde pleitear doações de veículos para o Rio Grande do Norte. O secretário me explicou que Mossoró é a única cidade potiguar que recebera a ambulância. O município passou nos critérios da seleção e receberá a ambulância próximo ano pronta para o atendimento à população, explicou Beto Rosado.