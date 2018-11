Allyson Bezerra é eleito presidente do Solidariedade em Mossoró

O deputado estadual eleito Allyson Bezerra foi escolhido como presidente do diretório municipal do Solidariedade em Mossoró. A decisão foi tomada durante encontro de filiados e lideranças ocorrido na segunda-feira, 26, no bairro Costa e Silva, zona leste da cidade.

O nome de Allyson para a nova liderança do partido no município foi aprovado por unanimidade entre os filiados ao partido, bem como pelos diretores. “Quando me filiei ao Solidariedade e decidi me candidatar pela primeira vez a deputado estadual muitos disseram que era impossível eu me eleger, mas o que vimos nas ruas e nas urnas é que o povo quer mudança”, frisou.

Nos últimos cinco anos, o diretório do Solidariedade em Mossoró vinha sendo liderado pelo ex-vereador Soldado Jadson.

Mais jovem deputado estadual eleito no Rio Grande do Norte em 2018, com 20.228 votos, Allyson Bezerra tem 26 anos, é servidor público da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Engenheiro Civil com especialização e mestre na área de recursos e impactos ambientais. É aluno de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e um dos líderes da Rede Nacional de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), sediada em São Paulo-SP.

Durante o encontro, Allyson informou que organiza para o início do ano que vem um evento em Mossoró para debater projetos e ideias para o mandato. A diplomação dos eleitos ocorrerá no dia 19 de dezembro em Natal.