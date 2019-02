Deputada Cristiane Dantas pede reabertura da Delegacia da Mulher de Caicó

A deputada estadual Cristiane Dantas (Solidariedade) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na sessão desta quinta-feira (21) para repercutir a denúncia feita em redes sociais, pela estudante Eva Luana, de 21 anos, natural de Camaçari, na Bahia. Vivendo sob proteção da Justiça, Eva tornou público que durante anos seu padrasto abusou de sua mãe.

“Ela era agredida com chutes, joelhadas, objetos. Era abusada sexualmente de todas as formas possíveis”, relatou Cristiane Dantas, sobre as postagens de Eva Luana nas redes sociais, ressaltando que a garota também foi abusada pelo padrasto. “Existem muitas Evas”, ressaltou a deputada, que apresentou requerimento pedindo a reativação da Delegacia de Atendimento a Mulher do município de Caicó, desativada desde 2017 após um incêndio.

A deputada Cristiane Dantas lembrou que Rio Grande do Norte é o quinto Estado mais violento do país e ressaltou que em janeiro, os índices de violência contra as mulheres já eram “alarmantes’. A parlamentar criticou a desativação, desde outubro de 2018, da Patrulha Maria da Penha, afirmando que já procurou a Secretaria de Segurança do Estado para tratar do assunto.

“Somente em janeiro foram registrados no Brasil, mais de 100 feminicídios”, citou a deputada, justificando que fez o pronunciamento como presidente da Frente Parlamentar da Mulher e chamando atenção do Estado para a falta de casas abrigo e delegacias.