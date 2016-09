Departamento Estadual de Trânsito ( Detran/RN) dá início à Semana Nacional de Trânsito.

O evento ocorreu hoje pela manhã no pátio de entrada do Shopping Via Direta, onde estão montados stands com uma exposição de painéis educativos. No discurso de abertura, o diretor-geral do Detran, Marco Medeiros, destacou a responsabilidade de toda a sociedade para fazer um trânsito mais seguro e ressaltou que o Detran/RN incentiva e apoia medidas de prevenção como forma de conscientizar as pessoas a um comportamento mais cidadão, o que se reflete em melhorias para todos que têm relação com o trânsito.

Participaram da abertura oficial da Semana Nacional de Trânsito o superintende da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Montenegro; a promotora de Estadual de Saúde, Elaine Cardoso; a coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Cidadania (CAOP Cidadania), promotora Iveluska Lemos; a Coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Pessoa com Deficiência, do Idoso, das Comunidades indígenas e das Minorias Étnicas, promotora Rebeca Nunes Bezerra; o juiz Jarbas Bezerra, o secretário de Saúde de Natal, Luiz Roberto Fonseca, o presidente da Fetronor Eudo Laranjeiras e o Coordenador de Comunicação e Marketing da CBTU, Raphael Albuquerque.

A Semana de atividades, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre um trânsito mais seguro, é organizada pelo Governo do Estado, por meio do Detran/RN, em parceria com PRF, CPRE, STTU, Equipe da Lei Seca e demais órgãos que fazem parte do Projeto Vida no Trânsito.

Com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, a Semana Nacional de Trânsito 2016 ocorre de 18 a 25 de setembro. Todos os dias serão realizadas blitzen educativas em vias Estaduais e Federais. De 19 a 21, acontece uma Exposição de Painéis Educativos, das 9h às 12h e das 16h às 20h, no Shopping Via Direta. Nesse mesmo período, também será realizado, o curso de pilotagem em Natal e, no dia 24, em Currais Novos. A programação continua nos dias 23 e 24 com abordagens educativas em bares da capital. A Semana será encerrada com um passeio ciclístico, na Rota do Sol, no dia 25.