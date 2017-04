Departamento de Geografia da UERN prepara evento geográfico estadual

O Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) irá realizar, no período de 07 a 09 de junho deste ano, o Encontro Estadual de Geografia do RN (EGEORN), o principal evento acadêmico-científico da área no Estado. As inscrições estão abertas desde o dia 06 de março através do site do evento.

Em 2017, o EGEORN será realizado pelo Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC/UERN), em Mossoró. O evento reúne diversos pesquisadores, docentes e discentes do Ensino Superior, professores do Ensino Básico e profissionais já graduados em Geografia e áreas afins de diferentes estados.

O tema geral do evento é “Cenários Geográficos de um mundo em crise”, abordado por palestrantes de diferentes Instituições de Ensino Superior (IESs), articulando diferentes escalas de análise. Serão desenvolvidas atividades acadêmicas como Conferências, Palestras, Mini-Cursos, Oficinas e Grupos de Trabalhos.

“A cada nova edição, o EGEORN possibilita a integração de alunos e professores dos diferentes Cursos de Geografia existentes no RN, refletindo teoricamente sobre temáticas importantes da ciência geográfica, e discutindo as consequências dessas mudanças para as principais áreas da Geografia”, disse a coordenadora geral do evento, a Professora Maria José Costa Fernandes.

O EGEORN homenageia um importante geógrafo potiguar, com a 6ª edição do Prêmio Professor José Lacerda Alves Felipe, destinado a premiação dos melhores trabalhos científicos, apresentados nos Grupos de Trabalho, escolhidos pela Comissão Científica do evento.

A comissão organizadora do evento é composta por docentes, técnicos administrativos e discentes do Curso de Geografia da UERN.