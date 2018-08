Denúncia anônima ao MPRN resulta em prisão de associação criminosa e apreensão de armas de fogo

Uma ação conjunta da Polícia Militar prendeu quatro pessoas na noite desta terça-feira (21), na comunidade de Taborda, em São José de Mipibu. Na ação, nove armas foram apreendidas. A atuação é resultado de uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia 127 do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN). A informação encaminhada identificou um veículo com indivíduos que supostamente estariam portando arma de fogo, na cidade de Canguaretama.

Já na BR-101, o veículo foi localizado e foi realizada uma abordagem no Posto Policial da Polícia Rodoviária Federal, em São José de Mipibu. Nesta operação, foram presos Elizeu Nascimento Bastos, 24 anos, vulgo Zeus; Gustavo Nascimento Marinho, 21 anos; Josinaldo Gomes do Santos, 31 anos; e Alisson da Silva Lourenço, 23 anos. Elizeu Nascimento já tinha um mandado de prisão por ter cometido o crime de homicídio.

Ainda, foram apreendidos com a associação criminosa cinco revólveres calibre 38 e 58 munições do mesmo calibre; um revólver calibre 32, com 27 munições do mesmo calibre; duas pistolas calibre 765; uma escopeta calibre 12 com 13 munições; e 24 munições de calibre 40.

MPRN