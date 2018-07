Dentistas da ESF encerram greve nesta terça-feira 10 em Mossoró

Os cirurgiões-dentistas que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Município se reuniram em assembleia, na manhã desta terça-feira (10), para decidir rumo da greve deflagrada no último dia 11 de junho. Durante a assembleia, a maioria da categoria optou pelo fim da paralisação, uma vez que a Prefeitura manteve diálogo formal com a categoria e se comprometeu em realizar uma nova rodada de conversa nesta sexta-feira (13).

O secretário de saúde do município, Benjamin Bento, o consultor geral, Anselmo Carvalho, e outros representantes da Prefeitura se reuniram ontem (09), na Secretaria de Administração, com os dentistas para esclarecer alguns pontos jurídicos e financeiros que impendem o Município de conceder reajuste salarial aos servidores.

De acordo com Anselmo Carvalho a reivindicação dos dentistas é legítima, mas que alguns pontos precisam sem considerados. “A Prefeitura não está atrasando salários, não atrasou nenhum mês, e no cenário atual é uma coisa que precisa ser levada em conta. O Município está observando o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, com relação a gastos com pessoal”, considera.

A partir desta quarta-feira (11) os trabalhos devem voltar a ocorrer normalmente nas Unidades Básicas do Município.