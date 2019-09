Demi Moore desabafa: foi estuprada com conivência da minha mãe.

No lançamento de sua autobiografia “Inside Out”, Demi Moore revelou ao ‘Good Morning America’ que um dos mais tristes e chocantes episódios de sua vida foi o estupro que ela sofreu aos 15 anos.

Na época, o pai havia abandonado a família e ela cuidava sozinha da mãe alcoólatra. Um dia, ao chegar em casa, o seu estuprador já estava lá. Apesar disso, a pior parte ocorreu depois, quando ela descobriu como ele teve acesso ao local. “Foi estupro e uma traição devastadora revelada pela pergunta cruel do homem: ‘Como você se sente em ser prostituída pela sua mãe por 500 dólares?’”.. Ela não podia acreditar que sua mãe a tenha “vendido”, de caso pensado.

“No fundo do meu coração, não. Não acho que tenha sido uma transação planejada. Mas ela realmente deu a ele o acesso e me colocou no caminho de ser machucada”.

O livro traz outras revelações da atriz, mostrando situações difíceis de sua vida. Aos 12 anos, por exemplo, Demi teve que salvá-la de uma tentativa de suicídio. “Eu me lembro de usar meus dedos, os pequenos dedos de uma criança, para arrancar os comprimidos que minha mãe tentou engolir de dentro da boca dela”, relatou em sua biografia. “Foram muitas e muitas vezes. Minha infância acabou [naquela época]. Foi um momento que mudou minha vida”, confessou.

Em 1912, Demi Moore viveu episódio de overdose de drogas. Confessa que o incidente foi o fundo do poço de sua jornada e que quase lhe custou a vida. Na época, sofria a dor de ter descoberto a traição do ex-marido, Ashton Kutcher, com uma jovem de 22 anos. Durante uma festa acompanhada da filha Rumer, que tinha 23 anos, a atriz perdeu a mão no uso das drogas. “Fiz o que as outras pessoas estavam fazendo: inalei uma quantidade de óxido nitroso e, quando fez efeito, me afundei no sofá da minha sala de estar, e tomei uma baforada de uma maconha sintética (chamada Diablo, apropriadamente)”, relatou.

Depois do episódio, seus filhos e o ex-marido Bruce Willis se afastaram dela e ficaram um bom tempo sem dirigir uma palavra para a atriz. Foi necessário um internamento em clínica de reabilitação.

Em outubro de 2018, Demi falou sobre seus problemas e os obstáculos que enfrentou na vida ao aceitar o prêmio de “Mulher do Ano” em um evento, o “Peggy Albrech Friendly House’s 29th Annual Awards Luncheon”. “Eu sinto como se houvesse momentos nas nossas vidas que nos definem, definem quem somos e a direção que seguimos. No começo da minha carreira, eu estava em um caminho de autodestruição, e não importava quando sucesso eu tivesse, eu nunca me sentia boa o suficiente. Eu não me dava absolutamente nenhum valor. E esse caminho autodestrutivo, muito rapidamente… me trouxe para um ponto de crise. E na época, não estava clara a razão — talvez foi intervenção divina — mas duas pessoas que eu mal conhecia se posicionaram por mim, e elas me apresentaram uma oportunidade”, contou.

E continuou: “De fato, foi mais um ultimato… a não ser que eu estivesse morta, eu deveria estar presente. Eles me deram uma chance de redirecionar o curso da minha vida antes que eu destruísse tudo. Claramente, eles viram mais em mim do que eu vi. E eu sou tão grata, porque sem essa oportunidade, sem a fé deles em mim, eu não estaria aqui hoje”.