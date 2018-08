Delegados lançam pesquisa sobre as prioridades para a Segurança do RN

A Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN (ADEPOL-RN) lançou nesta quarta-feira, 01 de agosto, a campanha “Eu decido a Segurança do RN”, que conta com uma pesquisa voltada a ouvir a opinião da população a respeito da Segurança Pública do estado. Através deste site, será possível sugerir propostas para os problemas existentes no sistema. Ao final, o relatório será entregue aos candidatos a governo do estado.

A pesquisa visa captar a percepção da população sobre a segurança pública, as necessidades de cada região, bem como as ações/medidas que as pessoas elegem como prioridades na área.

Para o acompanhamento da pesquisa em tempo real e análise de dados, a ADEPOL firmou uma parceria com uma incubadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a inPACTA, sob a coordenação de Glaucio Brandão, professor do Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação (MPInova)

“Qualquer política de segurança pública deve ser construída e planejada prioritariamente tendo como ponto de partida o cidadão que está sofrendo a violência em casa ou na rua. Deve ser analisado o gênero, a localidade, a idade, bem como a percepção e necessidade de cada um desses grupos, para só então sistematizar, analisar os dados e fazer conclusões para que as políticas públicas possam ser construídas”, explica a presidente da ADEPOL, delegada Paoulla Maués.