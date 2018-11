Delegação paralímpica do RN está próxima de estabelecer novo recorde

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL), a delegação Paralímpica do Rio Grande do Norte segue conquistando medalhas nas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Somente nesta quinta-feira (22) a natação subiu dez vezes no pódio, enquanto o atletismo somou mais sete medalhas. Na soma geral, a delegação já conta com 33, podendo ultrapassar a marca de 2017, quando conquistou 36.

As atletas que se destacaram nas piscinas foram Emilly Estefany Martins, medalha de ouro nos 100m peito SB9, Beatriz Souza de Andrade, prata nos 50m peito SB13, Ketuly Eduarda Fernandes, prata nos 50m peito SB14, Aparecida Vitória, prata nos 100m peito SB9 e bronze nos 100m livre e Maria Claudia Barros, prata nos 100m peito SB14.

No masculino, Paulo Roberto Severo da Silva foi prata nos 50m peito SB6, João Felipe Alves de Souza, prata nos 100m livre S9, Kleiton Santos, bronze nos 100m livre S8 e Adenilson dos Santos Duarte, bronze nos 100m livre. No atletismo as meninas conquistaram três ouros com Brenda Dantas Soares, distância T47, Maria Clara Augusto, nos 250m T47 e Jardênia Felix Barbosa Da Silva nos 250m T20.

Os meninos subiram quatro vezes no pódio com Mateus Gabriel de Paiva, medalha de ouro nos 250m T11, Thiago Silva Rodrigues, distância T11, Geissuan Gabriel, bronze nos 400m T20 e João Augusto de Oliveira, bronze nos 250m T20. No tênis de mesa, Theo de Araújo conquistou a prata no individual. As Paralimpíadas Escolares encerram nesta sexta-feira (23) e o Rio Grande do Norte ainda lutará por medalhas no atletismo, bocha, goalball e natação.

Considerado o maior evento mundial para atletas com deficiência em idade escolar de 12 a 17 anos, as Paralimpíadas Escolares são promovidas e organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. A edição deste reúne 992 inscritos de 24 Estados e do Distrito Federal.