Deicor apreende armas e drogas em Macaíba, após confronto com criminosos

Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado – DEICOR – realizaram nesta quarta-feira (10), uma operação na comunidade da “RAIZ”, Cidade de Macaíba/RN. Na ocasião houve apreensão de cinco armas de fogo, sendo 3 revólveres calibre 38, um arma artesanal e uma espingarda calibre .44, além de maconha, crack, munições, dinheiro fracionado, máscaras e câmeras de monitoramento.

A ação policiar foi iniciada após uma denúncia anônima de que nessa comunidade havia uma facção criminosa que monitorava toda a região (Bairro), através de câmeras espalhadas pelas ruas, além de traficarem drogas e andarem portando armas de fogo. PEP “DENILSON”, foragido da justiça, comandava as operações nessa comunidade, auxiliado pelo seu irmão PEDRINHO.

As equipes da DEICOR foram recebidos à bala, com os bandidos efetuando vários disparos, obrigando os policiais a usarem força proporcional para sustar e controlar a agressão.

No balanço final 04 bandidos ficaram feridos,sendo socorrido no hospital de Macaíba.

Os feridos foram identificados como DENILSON DA SILVA COSTA, vulgo “Denilson matador”, nascido em 21/01/1998, foragido do PEP, desde o ano de 2017 e líder desse bando; JOÃO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA, vulgo “JP”, nascido em 03/07/1997, que estava com uma tornozeleira eletrônica; RODRIGO RICHARDSON ALVES DA SILVA, vulgo “Pé de Pato”, nascido em 08/05/1997, que estava em regime aberto, e JOÃO PEDRO DA SILVA ALVES, vulgo “Pedrinho”, irmão de Denílson, nascido em 20/02/2002.

Todos esses bandidos respondem pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídio, organização criminosa, receptação, posse ilegal de arma de fogo e munições, etc.