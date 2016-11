Definido: Potiguar elege novo presidente para temporada 2017

Marco Antônio Fernandes dos Santos está de volta ao comando do Potiguar. O novo presidente foi escolhido pelo Conselho Deliberativo para estar à frente do clube para a temporada 2017 e reassume o alvirrubro depois de 10 anos. Marco Antônio terá como vice-presidente o conselheiro e advogado Altanir Fernandes.

A decisão saiu na noite da segunda-feira (14), após reunião realizada na sala de reuniões da Repav Construtora, uma das parceiras do Potiguar. Marco Antônio Fernandes tem 55 anos e foi presidente do Time Macho na temporada de 2006, ano em que o Alvirrubro terminou o Estadual na segunda colocação. O empresário faz parte do Conselho Deliberativo do Clube desde a temporada 2007.

Além do novo presidente, também participaram da reunião o presidente do Conselho Deliberativo Luzenildo Roberto, os diretores Jorge do Rosário, Tácio Garcia, Haroldo Duarte, Soares Filho, Gregório Jales e Jorge Ivan do Rosário. O Potiguar estreia no Campeonato Estadual 2017 no dia 15 de janeiro quando enfrentará o ASSU. (Com informações da assessoria do Potiguar).