Defesa Civil reúne entidades para discutir plano de ação para procissão de Santa Luzia

Na próxima segunda-feira, dia 18, a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil realizará uma reunião com as instituições envolvidas em força-tarefa para prestar apoio aos participantes da Procissão de Santa Luzia 2019, no dia 13 de dezembro, encerramento das festividades da padroeira de Mossoró.

Segundo Osnildo Morais, coordenador da Defesa Civil, a reunião será realizada para definir o cronograma de ações que antecederão a procissão, como o treinamento dos voluntários para agir de acordo a necessidade dos romeiros ao longo do percurso, seja na realização dos primeiros socorros ou para apoiar pessoas perdidas na multidão.

“No decorrer do trajeto da procissão, os voluntários serão distribuídos em equipes de 10 pessoas, identificados com colete, boné e bandeira, para facilitar o acesso aos participantes que necessitem de apoio”, explica.

Entre as instituições que devem participar da reunião além da Defesa Civil, estão representantes da Secretaria de Saúde, Samu, Corpo de Bombeiros, Bombeiros Civis, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, grupos de escoteiros e desbravadores, além da Cruz Vermelha, grupo de ex-atiradores do Tiro de Guerra e outros. A reunião acontece na sede da Defesa Civil, a partir das 9h.

Osnildo Morais também lembra que a Defesa Civil continua realizando as inscrições dos voluntários para atuar no apoio aos romeiros ao longo do percurso da procissão. As inscrições podem ser feitas presencialmente na sede da Defesa Civil, na Rua Felipe Camarão, no bairro Doze Anos, ao lado da Igreja Católica São João, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

Prefeitura de Mossoró