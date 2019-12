Defesa Civil realiza treinamento com voluntários que irão trabalhar na Procissão de Santa Luzia

Durante a manhã deste domingo, 08, a equipe da Defesa Civil do município realizou um treinamento com os voluntários que irão trabalhar na procissão de Santa Luzia, na próxima sexta-feira, 13. Este ano a procissão sai do Mosteiro de Santa Clara, no bairro Dom Jaime Câmara e as 220 pessoas voluntárias vão atuar nas ocorrências e auxiliar os participantes durante o percurso da procissão.

O encontro aconteceu no Ginásio de Esportes do Colégio Diocesano. “Esse é um dia importante onde vai ser repassado pela comissão da festa o que é mais comum acontecer na procissão de santa luzia e como os voluntários podem auxiliar os fiéis, pra isso eles também estão recebendo orientações de primeiros socorros”, disse Osnildo Morais, coordenador da Defesa Civil de Mossoró.

Os voluntários estarão divididos em turmas com 10 pessoas cada e espalhados por todo o percurso. A população pode identificá-los através das camisas e bandeiras da Defesa Civil. “As equipes estão sendo montadas e eles recebendo o material boné, camiseta, macas e bandeiras e com isso a população vai saber identificar fácil no percurso”, disse Osnildo.

O treinamento contou com a participação e orientação da equipe do Corpo de Bombeiros, equipe do Samu Mossoró, Cruz Vermelha, equipe de Infraestrutura da Festa de Santa Luzia e Defesa Civil do município.