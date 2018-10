Defeito em bomba de captação paralisa abastecimento em Pendências

Um defeito na bomba de captação de água no Rio Piranhas, em Pendências, provocou a interrupção no abastecimento da cidade no domingo, 21. Equipes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) estão trabalhando no conserto e a previsão é de que o serviço seja concluído no final desta segunda-feira.

Em nota, a Caern informa que assim que o reparo for concluído, o sistema volta a operar.

Após a retomada do abastecimento, o sistema leva 24 horas para estar totalmente pressurizado, com o fornecimento completamente normalizado.