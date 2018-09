Decreto regulamenta 5% de vagas em concursos para pessoas com deficiência

Nesta terça-feira (25) será publicado decreto que regulamenta a determinação de 5% dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência. O texto estará no Diário Oficial da União e, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, está de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Com o decreto, as provas de concursos públicos também deverão ser adaptadas. Será assegurado aos candidatos o acesso a tecnologias que permitam adaptações para pessoas com deficiência

O texto traz ainda esclarecimentos sobre as regras para caso de concurso regional, como será feita a sequência de chamada, como tem que ser o edital escrito e quais as ajudas técnicas disponíveis, entre outras informações.