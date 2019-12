As duas últimas decisões do Mundial de Clubes 2019 estão agendadas para este sábado (21), no Catar. O terceiro lugar da competição será entre Monterrey (México) e Al-Hilal (Arábia Saudita), às 11h30. A finalíssima está marcada para as 14h30, no encontro entre Flamengo (Brasil) e Liverpool (Inglaterra).

O time brasileiro vai tentar quebrar a sequência de seis conquistas consecutivas de clubes europeus no Mundial de Clubes.

Brasil de Fato