Decisão: Prefeitura joga problema do Nogueirão para próxima gestão

Através do secretário de esportes, Abraão Dutra, a Prefeitura de Mossoró se manifestou sobre a nova interdição do Estádio Nogueirão, anunciando que medidas já estão sendo adotadas no sentido de reverter a situação. No entanto, avisa Abraão, uma solução definitiva para a principal praça esportiva do interior do Rio Grande do Norte, vai ficar mesmo para a próxima gestão, ou seja, a prefeita eleita Rosalba Ciarlini.

Ao atender a imprensa para falar sobre o assunto, o secretário de esportes disse ainda que já sabia que a interdição iria acontecer. “O Nogueirão foi interditado para a prática esportiva, enquanto isso, vamos realizar o trabalho de recuperação do gramado”, avisa. A questão é que, o estádio existe exatamente para isso, a prática esportiva e, a principal delas, os jogos do Campeonato Estadual, já tem data definida para começar em 2017, dia 15 de janeiro.

Nesta quinta-feira, 03, o secretário disse que estaria em Natal para negociar novo prazo com o comando do Corpo de Bombeiros, em ralação ao Termo de Ajuste de Conduta que inspirou no dia 30 de outubro. “Já falei com o prefeito (atual) e vamos tentar prorrogar até que a próxima gestão tome alguma providência”, confirma Abraão.

Ele também repassou outra informação grave de que, nenhum empresário quer realizar o serviço no estádio, isso em relação a contratação por parte da prefeitura. A situação se confirma na tentativa frustrada de se realizar licitação que, em duas oportunidades, deu deserta. “O projeto foi preparado, recursos em torno dos R$ 300 mil, mas nenhum empresário quer assumir a obra, inclusive retirando os dois muros que existem nas arquibancadas”, concluiu.