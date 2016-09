Debate improdutivo

O debate entre os candidatos a prefeito de Mossoró, na Inter Tv Costa Branca, pode não ter sido o esperado pelo eleitor, mas ficou dentro do previsível. A menos de uma semana das eleições, era possível detectar a tensão existente entre os candidatos.

Houve um claro entendimento entre o candidato Tião Couto e o candidato renunciante Francisco José. Os dois se uniram no combate à candidata Rosalba Ciarlini, enquanto Gutemberg Dias preferiu o co mportamento ético de quem não está preocupado em baixar o nível para crescer alguns pontinhos nas pesquisas.

Amanhã, haverá o último debate entre os candidatos a prefeito, promovido pela TCM. Com certeza, as agressões subirão de tom, mas os participantes estarão preparados para esse tipo de abordagem. Quanto ao eleitor, o melhor é estar preparado para assistir a um novo entrevero verbal sem que os problemas da cidade sejam discutidos com seriedade. Isso também faz parte do acordão.