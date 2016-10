De olho na Argentina, Brasil terá preparação tranquila após liderança

Após dez rodadas, a Seleção Brasileira assumiu a liderança das Eliminatórias Copa do Mundo Rússia 2018 na terça-feira (11). Com a vitória em cima da Venezuela, 2 a 0, e o empate entre Uruguai e Colômbia, o Brasil chegou ao topo da tabela. Situação modificada, principalmente, depois da chegada do treinador Tite que deu ao time uma postura tática bem definida no aspecto ofensivo.

Agora com 21 pontos, um a mais do que o Uruguai, segundo colocado, o Brasil está numa situação muito mais perto da vaga para o Mundial da Rússia. Equador e Colômbia, terceiro e quarto na tabela, respectivamente, têm 17 pontos e precisariam de mais de uma rodada para ultrapassar o Brasil.

O próximo adversário do time de Tite nestas Eliminatórias é a Argentina, que tem 16 pontos e se encontra na fase de repescagem atualmente. Logo após vêm Paraguai e Chile, com 15 e 14 pontos, respectivamente.

Além da liderança nos pontos, o Brasil também têm, atualmente, o melhor ataque da competição. São 23 marcados contra os 21 do Uruguai. O saldo das duas equipes é que se encontra igual no momento: 14 para cada lado.