Daniela Mercury fecha carnaval paulistano com multidão ao ritmo de axé

A cantora Daniela Mercury lotou a Rua da Consolação na tarde de hoje (10) no fechamento do carnaval paulistano. Saindo da região da Avenida Paulista, o Bloco Pipoca da Rainha deve encerrar o desfile na Praça da República já à noite. Ao todo, mais de 50 blocos desfilaram neste último dia de folia na capital paulista.

O bloco da funkeira Lexa, no entanto, acabou não saindo. A artista disse que o trio elétrico que foi contratado para a apresentação na Avenida Tiradentes não cumpriu com o combinado e não compareceu ao local. Lexa se apresentou junto com Preta Gil no Bloco da Preta, no Parque Ibirapuera.

Ontem (9), a Avenida Tiradentes foi tomada pela multidão que foi ver o Navio Pirata, com Baiana System e o cantor B Negão. O Bloco Largadinho, com a cantora Claudia Leitte, teve a apresentação interrompida pelo temporal, com queda de granizo, que atingiu a cidade no fim da tarde de ontem. A chuva também causou vários alagamentos e derrubou árvores. Desfilaram no sábado 67 blocos em toda a cidade.

Ao todo, a prefeitura de São Paulo estima que 5 milhões de pessoas tenham participado do carnaval de rua na cidade, que começou no dia 23 de fevereiro e contou com mais de 500 desfiles. A festa recebeu R$ 16,1 milhões de patrocínio de uma cervejaria.

Agência Brasil