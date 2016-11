Curso de Turismo da UERN realiza Jornada de Estudos Turísticos

Nos dias 5 a 6 de dezembro, o Departamento de Turismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realiza a V Jornada de Estudos Turísticos. O objetivo do evento é discutir a atividade turística, reunindo alunos e profissionais da área.

Na programação, palestras sobre “Turismo, redes sociais e tecnologia”, com o professor Tássio Ricelly Pinto de Farias, e “A cachaça como patrimônio cultural e turístico”, apresentada pelo professor José da Paz Dantas. Além disso, os alunos terão a oportunidade de participar de minicursos sobre o estudo da cachaça, também com José da Paz Dantas, e a Costa Branca, ministrado pelo jovem empreendedor Vicente Holanda, que desenvolve atividades voltadas para o turismo de aventura.

Por ser um evento acadêmico, a Jornada contará, ainda, com apresentação de trabalhos dos graduandos. Os alunos interessados devem enviar os resumos até o dia 20 de novembro para o e-mail [email protected] Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 25.

A inscrição na Jornada de Estudos Turísticos da UERN custa R$ 25,00 e pode ser realizada no Departamento de Turismo, no campus central, ou através de formulário online. Mais informações na página do evento no Facebook: www.facebook.com/ e no blog www.jornadadeestudosturisticos.blogspot.com.br.