Curso de Jornalismo da Uern recebe selo de qualidade do Guia do Estudante

O curso de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) foi reconhecido com o selo de qualidade da Revista Guia do Estudante, da Editora Abril. A revista avalia os cursos de graduação das universidades brasileiras e confere às melhores o selo através de estrelas: três estrelas (bom), quatro estrelas (muito bom) e cinco estrelas (excelente). O curso de Comunicação Social/Jornalismo da Uern foi considerado bom pelos avaliadores, obtendo três estrelas.

Aos cursos que não atingem três estrelas, o guia não confere o selo. O resultado com as avaliações de todos os cursos será publicado na revista GE Profissões Vestibular 2018, que começa a circular nas bancas a partir de 16 de outubro.

Para o chefe do Departamento de Comunicação Social, Esdras Marchezan, o selo é mais um importante reconhecimento às melhorias que o curso, em suas três habilitações, tem implantado junto ao seu corpo docente, discente e técnico.

“Sabemos da qualidade do curso e das possibilidades que ainda temos, com professores capacitados e alunos dedicados tanto ao ensino, como também à pesquisa e extensão. O desafio é ampliar estas melhorias, com mais espaços laboratoriais e equipamentos, por exemplo”, comentou.

Com informações do Decom UERN.