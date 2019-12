Curso de cuidador de idosos tem aula prática no Instituto Amantino Câmara

Idosos do abrigo Amantino Câmara foram contemplados com uma tarde de beleza e cuidados pessoais. A ação faz parte da atividade avaliativa final da segunda turma de cuidados básicos com idosos, promovido pelo município em parceria com o SENAC, através do programa Geração de Oportunidades, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Juventude.

A turma da terceira idade fez cabelo, maquiagem, manicure e pedicure. O sorriso no rosto, tanto dos idosos, quanto dos cuidadores, mostrou que a ação atingiu o seu objetivo. “A iniciativa da Prefeitura é maravilhosa, porque a gente sabe que a população idosa vai crescer. Eles estão preparados e afiados para o mercado de trabalho. Cuidar todo mundo cuida de alguém ou de algo, mas com propriedade e conceito científico, tem que ter um aperfeiçoamento”, parabenizou a instrutora Aline Nobre.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o ano de 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. Por isto, é bastante importante políticas públicas como as de hoje, buscando atender de forma adequada essa parcela da população.

“É muito gratificante fazer parte desta ação com idosos que necessitam de carinho e atenção. Quando a gente vem para cá, eles se sentem muito alegres. Além disso, agora posso me qualificar no mercado de trabalho”, comemorou a cuidadora Maria do Rosário.

Darcina Batista tem 91 anos e ficou muito contente com a ação realizada. “A maior alegria dela (cuidadora) hoje é estar comigo. Porque ela sabe que estou mais alegre do que ela. Considero ela hoje como uma sobrinha”, disse, emocionada.

A alegria dela foi compartilhada também pela idosa, Maria Martins. “É uma ação muito boa a de hoje. Fiz cabelo e maquiagem. É um dia de beleza que esperamos o ano todo”, falou. São 20 cuidadores que estão agora capacitados e preparados para esta área do mercado de trabalho. Foram 160 horas de aula.

“Os idosos ficaram muito felizes, e a gente também, por poder proporcionar este momento”, destacou Glênia Pinto, coordenadora do Geração de Oportunidades. Além da ação, foram doados alimentos não perecíveis, lenços umedecidos e materiais higiênicos. Todos os certificados serão entregues ainda em dezembro, no SENAC.

