Cúpula da Juventude pelo Clima da ONU: jovens pedem fim dos combustíveis fósseis

Um dia depois que milhares de pessoas marcharam pelo mundo – de Nova Iorque a Nova Deli, de Santiago a São Francisco – pedindo ações urgentes pelo clima, mais de 600 jovens participaram da Cúpula da Juventude para o Clima, no sábado (21), em Nova Iorque.

Para eles, é necessário que os líderes políticos façam mudanças radicais no uso de combustíveis fósseis e rumo a energia limpa, proteção dos oceanos e promoção do consumo sustentável.

É o primeiro encontro da ONU reunindo jovens que se dedicam à ação pelo clima, que tem por objetivo dar voz às demandas da juventude por ações rápidas para que não se revertam os ganhos de desenvolvimento das décadas recentes, que melhoraram a vida de milhões de pessoas.

Organizada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a Cúpula da Juventude pelo clima reuniu jovens de mais de 140 países e territórios para compartilhamento de soluções num palco global e para dar um recado claro aos líderes mundiais: precisamos agir agora para as mudanças climáticas.

Os resultados do encontro serão encaminhados para a Cúpula da Ação do Clima, que reunirá chefes de estado e de governo, dirigentes de empresa e líderes da sociedade civil a partir desta segunda-feira (23).

Guterres classificou esta geração de jovens como essencial para combater a crise global e disse que ainda estamos perdendo a corrida para as mudanças climáticas. “Mas estamos num impulso de mudança, graças à iniciativa de Greta Thunberg e a coragem com que ela começou este movimento”, afirmou o secretário-geral para a jovem ativista sueca de 16 anos.

“Milhões de pessoas ao redor do mundo estão dizendo claramente que querem mudanças, que os tomadores de decisão precisam mudar e que eles devem ser responsabilizados”, afirmou Guterres.

Jayathma Wickramanayake, enviada do secretário-geral para a Juventude, lembrou que a mudança climática é o assunto determinantes do nosso tempo. “Milhões de jovens em todo o mundo já estão sendo afetados. Se não agirmos agora, o impacto será severo”, alertou.

A Cúpula teve um formato diferente, com discussões e sessões de perguntas e respostas lideradas por moderadores e jovens. Entre os participantes estavam os 100 vencedores do bilhete verde, incluindo o brasileiro João Henrique Alves Cerqueira.

Aquecimento global – As emissões globais estão aumentando, as temperaturas estão subindo e os impactos das mudanças climáticas são crescentes. As mudanças climáticas já estão afetando a vida de todas as pessoas mas para 1,8 bilhão de jovens com idades entre 10 e 24 anos, o tema é mais urgente, já que irá afetar suas vidas de modo nunca antes visto. Para a geração mais jovem está mais claro do que nunca a necessidade urgente de uma ação climática.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial o mundo está enfrentando o período de cinco anos mais quentes já registrando. A temperatura média global entre 2015 e 2019 é a mais quente de todas e está 1,1º C acima do período pré-industrial. Ondas de calor duradouras e generalizadas, incêndios recordes e outros eventos devastadores, como ciclones tropicais, enchentes e estiagens têm impactado o desenvolvimento sócio econômico e o meio ambiente.

As geleiras marítimas continuam a diminuir, o nível do mar está aumentando e a água marinha está se tornando mais ácida. Insegurança alimentar e impactos na saúde são crescentes mas o mundo continua a investir em combustíveis fósseis.

O programa culminou com a divulgação da Plataforma de Estado da Juventude e a Plataforma ActNow, que encorajam pessoas a tomar atitudes pela mudança climática. Ao encerrar o encontro, a vice-secretária-geral Amina Mohammed participou de um debate com os participantes e representantes de alto nível de governos e da sociedade civil.