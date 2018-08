Cultura promove debate sobre mulheres e a economia do Audiovisual

Uma pesquisa feita pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine, procurou retratar a diversidade de gênero e raça nos lançamentos brasileiros de 2016. Dos 142 longas-metragens colocados à disposição do público dois anos atrás, 75,4% foram dirigidos por homens brancos e somente 19,7% por mulheres brancas. Não foi lançada nenhuma produção em longa-metragem dirigida por uma mulher negra. Só para lembrar, as mulheres formam mais de 50 por cento da população brasileira.

Para questionar o porquê desta distância entre o mercado audiovisual e a realidade demográfica, a Comissão de Cultura da Câmara promove uma audiência pública nesta terça-feira (4). Foram convidados o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão; um representante da Secretaria do Audiovisual do Ministério; e um representante da Ancine. Também participam do debate quatro cineastas, sendo três mulheres.

A presidente da Comissão de Cultura, deputada Raquel Muniz (PSD-MG) é autora do pedido para a realização da audiência pública. Ela lembra que o espaço das mulheres foi historicamente negado em vários setores da sociedade. Muniz avalia que é possível estimular o crescimento da participação feminina no mercado audiovisual mostrando os resultados das mulheres que participam dessa área e que produzem com qualidade. “São mulheres que têm um trabalho diferenciado”, completou.

A audiência pública sobre a participação feminina no mercado audiovisual está marcada para esta terça-feira, às 9 e meia da manhã no plenário 14.

