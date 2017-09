Cruzeiro vence Flamengo e é o campeão da Taça Brasil

O Cruzeiro é o campeão da Copa do Brasil 2017! Na quarta-feira (27), decidiu o título ao lado do Flamengo, no Mineirão, e ficou com a taça após vencer nos pênaltis por 5 a 3. regulamentar. É a quinta vez que a equipe mineira conquista o título nacional.

No jogo da decisão, o primeiro lance de perigo foi com o Flamengo, aos seis minutos, quando Paolo Guerrero cobrou falta no ângulo do goleiro Fábio e viu a bola triscar na trave antes de sair. Aos 13 minutos surgiu a primeira boa chance do Cruzeiro, quando Arrascaeta pegou bola rebatida em Willian Arão e finalizou pelo lado esquerdo do gol rubro-negro.

No lance seguinte, Thiago Neves recebeu passe de Arrascaeta e bateu cruzado por cima do gol de Alex Muralha. Durante todo jogoo, o time mineiro teve melhor aproveitamento em passes e criou outras boas chances de marcar. Do lado do Flamengo, o destaque maior foi do zagueiro Juan, parando todas as investidas pelo lado esquerdo.

Na segunda etapa, o Cruzeiro mostrou mais agressividade, dominando o campo de ataque durante os 15 primeiros minutos. Thiago Neves, Alisson e Arrascaeta deram trabalho ao setor defensivo rubro-negro, que segurou bem as investidas. Depois, o Flamengo voltou a pressionar também, com boas chegadas de Everton, Diego e Guerrero. Em uma das melhores chances para a Raposa, Muralha tirou com um tapa para o lado o chute de Diogo Barbosa, e Arrascaeta quase cabeceou para dentro do gol. Correndo até o apito final, os dois times não balançaram as redes e levaram a decisão para as penalidades.

O título nos pênaltis

Com a vantagem do apoio de sua torcida aumentou o clima de confiança do Cruzeiro iniciou a cobrança de pênaltis com Henrique, que bateu no meio do gol e marcou. Depois, Léo, Hudson, Diogo Barbosa e Thiago Neves também converteram. Do lado do Flamengo, Guerrero, Juan e Trauco marcaram, enquanto Diego foi parado na defesa de Fábio. Com a vitória por 5 a 3, o Cruzeiro sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil!