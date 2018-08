Crivella sanciona lei que institui Dia da Mulher Negra no Rio

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, sancionou ontem (28) uma lei de autoria da vereadora Marielle Franco que inclui o Dia Tereza de Benguela e da Mulher Negra no calendário oficial da cidade. A data será comemorada anualmente, em 25 de julho.

Tereza de Benguela ou Rainha Tereza, como ficou conhecida no século XVIII, quando vivia no Vale do Guaporé, no Mato Grosso. Ela liderou o Quilombo de Quariterê após soldados matarem seu companheiro José Piolho. De acordo com documentos da época, o lugar abrigava mais de 100 pessoas, com aproximadamente 79 negros e 30 indígenas. O quilombo resistiu da década de 1730 ao final do século.

Tereza foi morta após ser capturada por soldados em 1770.

Na justificativa do projeto de lei, Crivella disse que “Marielle Franco acreditava que celebrar o dia de Tereza de Benguela é reconhecer institucionalmente a importância dela e das mulheres negras como agentes da luta pela liberdade e pelos direitos humanos”.

Agência Brasil