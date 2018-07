Cristiano Ronaldo faz exames para Juventus e encontra novos companheiros

O atacante português Cristiano Ronaldo passou nesta segunda-feira (16) por exames médicos no hospital da Juventus e, em seguida, visitou as instalações do centro de treinamento do clube, onde foi recebido pelo técnico italiano Massimiliano Allegri.

O jogador chegou ontem à Turim e hoje esteve no J Medical, como é chamado o centro mantido pelo clube. O craque, contratado por 112 milhões de euros (R$ 505,8 milhões), esteve sempre acompanhado pelo executivo-chefe ‘bianconero’, Giuseppe Marotta.

No primeiro dia na Juventus, Cristiano encontrou alguns novos companheiros, como o zagueiro italiano Giorgio Chiellini, capitão da equipe, o meia bósnio Miralem Pjanic, entre outros.

CR7 assinou contrato de quatro anos, em que receberá salários de 31 milhões de euros (R$ 140 milhões) anuais.

Agência EFE