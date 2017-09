Criminosos roubam Hilux, fazem donos reféns e se envolvem em acidente próximo à Cobal

Dois assaltantes abordaram um casal que retornava para pegar o carro estacionado ao lado do Banco do Nordeste, no centro de Mossoró, no início da noite da sexta feira, 1º de setembro. Os criminosos roubaram o carro e levaram os donos como reféns.

Na fuga, os assaltantes se desentenderam e o que estava dirigindo abandonou o veículo e tentou fugir a pé quando viu que estava sendo perseguido pela polícia. Ele foi capturado pelos policiais.

O assaltante capturado foi identificado como Alisson Tiago de Medeiros Costa, de 20 anos, e foi levado para a Delegacia de Plantão.

O segundo assaltante liberou as vítimas próximo à Cobal, no Centro, e assumiu o controle do veículo. No entanto, alguns metros à frente, o criminoso colidiu a Hilux em três veículos que estavam parados no semáforo.

Após o acidente, o criminoso abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé.