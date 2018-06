Criminosos metralham base e incendeiam viaturas dos Bombeiros em Mossoró

Criminosos atacaram a base do Corpo de Bombeiros, localizada no antigo Posto da Policia Rodoviária Federal, na BR 304, em Mossoró, por voltas das 2h desta quinta-feira, 07 de junho. Pelo menos quatro bandidos metralharam a vidraça do prédio e atearam fogo nas viaturas da corporação.

Foram queimados um Fiesta e uma ambulância do Regaste do Corpo de Bombeiros, que contava com equipamentos de ponta e auxiliava o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no resgate e primeiros socorros a vitimas de acidentes. Os bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas os veículos ficaram totalmente destruídos.

Nenhum bombeiro ficou ferido.

Fotos: Passando na Hora.