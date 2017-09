Criminosos matam dois homens e fogem atirando para o alto no Parque das Rosas

Dois homens foram mortos a tiros em via pública por volta das 13h50 desta quinta-feira, 28 de setembro, em Mossoró. O crime aconteceu na Rua Das Flores de Laranjeiras, no Conjunto Parque das Rosas, região do Conjunto Santa Delmira.

As vítimas foram identificadas como Francinaldo de Almeida Silva, de 22 anos, natural de Caraúbas, e Francisco Claudio Rodrigues Felipe, de 32 anos, natural de Mossoró.

De acordo com o relato de testemunhas, as vítimas caminhavam na rua quando foram surpreendidas por homens em um veículo vermelho. Ao se aproximar, os ocupantes do carro começaram a atirar contra os dois homens. Moradores relataram que após o crime, os assassinos deixaram o local atirando para cima.

Francinaldo e Francisco foram atingidos por tiros de escopeta calibre 12 e pistola calibre 380. Os dois tiveram as cabeças esfaceladas pelos disparos.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime e nem a identidade dos assassinos. Com este duplo homicídio, Mossoró chega a 174 assassinatos no ano.