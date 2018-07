Criminosos invadem casa e matam pai e filho em Governador Dix Sept Rosado

O comerciante Leônidas Barbosa de Miranda, de 69 anos, e seu filho, Leandro da Silva Barbosa, foram assassinados a tiros dentro da casa onde moravam na cidade de Governador Dix-Sept Rosado, distante 35 Km de Mossoró, na madrugada desta terça-feira, 03 de julho.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 02h30. Homens fortemente armados arrombaram a porta da casa, invadiram a residência e executaram as vítimas. Na casa, estava ainda a esposa de Leônidas, mas a mulher não foi ferida pelos criminosos.

Leônidas Barbosa tinha um comércio de rações. No ano passado, um filho do comerciante foi assassinado na cidade de Limoeiro do Norte, no Ceará. A polícia ainda não sabe se os dois casos tem relação, qual o motivo do duplo homicídio e nem qual a identidade dos assassinos.

O caso será investigado pela equipe da Polícia Civil de Governador Dix-Sept Rosado.