Criminosos invadem casa e matam duas pessoas em Mossoró

Duas pessoas foram assassinadas a tiros na noite da quinta-feira, 02 de agosto, no bairro Dom Jaime Câmara, em Mossoró. Francisco Cleiton de Melo Arruda, de 26 anos, e Joice Larissa da Silva Lucena, de 27 anos, estavam em uma casa na Rua Maria das Graças, no conjunto Sonho Colorido, quando dois criminosos armados chegaram e efetuaram os disparos.

De acordo com testemunhas, os assassinos chegaram ao local perguntando por Francisco Cleiton. Tentando escapar, o jovem correu para dentro da casa, onde Joice estava falando no celular.

Os criminosos perseguiram Francisco Cleiton e atiraram várias vezes contra ele. O jovem ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto de São Manoel. Joice Larissa foi atingida na nuca por uma bala perdida e morreu no local.

Em novembro de 2012, Francisco Cleiton foi preso junto com a mãe e uma irmã, acusados de tráfico de drogas. Já no dia 20 de fevereiro de 2018, o jovem sofreu um atentado a tiros próximo ao mercado do Vuco Vuco, em Mossoró.

Com o duplo homicídio, Mossoró chega a 153 mortes violentas em 2018.