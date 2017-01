Criminosos matam jovem e incendeiam casa no Parque das Rosas

Criminosos invadiram uma casa na noite desta sexta-feira, 27, no Conjunto Parque das Rosas, em Mossoró, e atiraram contra o jovem Alisson Jonhnatan dos Santos Morais, de 22 anos. Os bandidos ainda atearam fogo no quarto onde a vítima foi morta. Na casa, haviam ainda duas mulheres, que conseguiram escapar e foram socorridas com queimaduras para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM).

A Polícia Militar (PM), o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma equipe da Companhia Energética do RN (Cosern) foram acionados para atender a ocorrência.

A casa foi destruída pelas chamas. O fogo só foi controlado com a chegada da Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros.