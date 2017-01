Criminosos fazem arrastão e roubam dois carros na Maisa, zona rural de Mossoró

Criminosos em um veículo tipo Golf preto realizaram um arrastão na noite da sexta-feira, 27, na Maisa, comunidade da zona rural de Mossoró. Os bandidos abordaram um grupo que estava na calçada de uma residência e levaram celulares, aparelhos de televisão e dois carros. Ninguém foi ferido.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas pela região, mas, até o momento, os criminosos não foram localizados.

Os bandidos levaram um Ônix vermelho (placa QGG5630) e um Voyage cinza (placa 2913). Quem avistar os veículos roubados pode em contato com a Polícia através do telefone 190, não é preciso se identificar para fazer a denúncia do paradeiro dos carros.