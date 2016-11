Criminosos explodem terminal bancário na cidade de Bom Jesus (RN)

Criminosos explodiram um terminal de autoatendimento do banco Bradesco na cidade potiguar de Bom Jesus, na região Agreste do Rio Grande do Norte, na madrugada desta sexta-feira, 25 de novembro. O banco não informou quanto dinheiro foi levado pela quadrilha.

Os bandidos ainda deixaram um artefato explosivo no local e uma equipe antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado para retirar o explosivo do local com segurança.

Além de explodir o terminal, a quadrilha efetuou disparos em uma loja próxima. Na região, policiais encontraram munições de vários calibres.

Os assaltantes fugiram em duas motocicletas e em dois carros. Policiais realizaram diligências pela região em busca dos criminosos, mas ninguém foi preso.