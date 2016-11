Criminosos explodem cofre dos Correios e arrombam caixas eletrônicos no RN

Na madrugada desta sexta-feira, 04 de novembro, o cofre de uma agência dos Correios da cidade de Afonso Bezerra foi explodido. Já em Macaíba, criminosos arrombaram dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil com maçarico.

Além de assaltar os Correios em Afonso Bezerra, os bandidos também metralharam um carro e o prédio do destacamento da Polícia Militar (PM), estilhaçaram vidraças e saquearam um supermercado da cidade. Ninguém foi ferido e nenhum criminoso foi preso.

Em Macaíba, a quadrilha arrombou dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil que já haviam sido alvo de criminosos em julho deste ano, também usando maçarico. A polícia não divulgou quanto foi levado desta vez. Policiais fizeram buscas pela região, mas não localizaram nenhum suspeito.

Suspeitos de arrombamentos de caixas foram presos na quinta-feira

Uma operação da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) em Natal resultou na prisão de cinco homens e uma mulher na quinta-feira, 03. O grupo é suspeito de participar de arrombamentos a caixas de banco no RN.

Com os suspeitos, foram encontradas bananas de dinamite prontas para serem usadas, além de maçaricos e R$ 10 mil.