Criminosos arrombam Correios em Campo Grande pela 2ª vez em menos de duas semanas

Após 13 dias do último arrombamento, a agência dos Correios na cidade de Campo Grande, na região oeste potiguar, voltou a ser alvo de bandidos. Na madrugada desta terça-feira,18 de outubro, por volta das 2h, criminosos fortemente armados arrombaram novamente o prédio usando explosivos.

Os bandidos conseguiram arrombar o cofre da agência e levaram encomendas e dinheiro. Além disso, a quadrilha efetuou disparos no prédio do Fórum do município, localizado ao lado da agência dos Correios. No arrombamento anterior, os criminosos também atiraram contra o prédio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação da quadrilha foi rápida, durou cerca de 10 minutos. Os criminosos usaram dinamite e armas de grosso calibre.

Testemunhas disseram à polícia ter ouvido os criminosos gritarem “nós voltamos” e “quem manda aqui é nós”. Os policiais foram informados que a quadrilha chegou à cidade em uma Hillux fechada e fugiu em direção à cidade de Janduís.

A PM ainda realizou diligências na região em busca dos criminosos, mas ninguém foi preso.