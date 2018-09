Crianças, adolescentes e idosos da LBV celebram a Semana da Pátria em Natal – Paiva Netto

Com o intuito de expressar o sentimento de patriotismo, a Legião da Boa Vontade (LBV) na capital potiguar, levará até a praça Pedro Velho, mas conhecida como Praça Cívica, o pelotão da Organização composto por idosos, mães, crianças e adolescentes atendidos pelos programas socioeducacionais Criança: Futuro no Presente, Vida Plena, da LBV e Vivência Solidária, além de voluntários, que formam o efetivo civil no tradicional Desfile Cívico-Militar.

O ato cívico celebra os 196 anos de Independência do Brasil, momento em que a Instituição, promove em suas unidades por meio dos Centros Comunitários de Assistência Social e as escolas da LBV, diversas atividades pedagógicas, culturais, lúdicas, esportivas e de lazer, para reforçar a importância da data com os atendidos.

Sob o Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro, o tradicional Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro, terá início às 8h30, na Praça Cívica, na cidade do Natal.