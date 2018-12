Cresce número de compras online realizadas por pessoas acima dos 60 anos

Apesar de o mundo online ser dominado pelos jovens, os mais velhos não ficam atrás quando o assunto é comprar na internet. A geração de consumidores acima dos 60 anos é a que deve apresentar o maior aumento nas compras online neste mês. É o que aponta um levantamento realizado pela Rakuten Digital Commerce, ecossistema de soluções para o comércio eletrônico que atua com mais de 1.200 lojas virtuais no Brasil. Os internautas desta faixa etária devem ter um aumento de 23% no volume de pedidos em 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em seguida, deverão se destacar os consumidores com idades entre 30 e 40 anos, com um aumento esperado de 22%. Já o terceiro maior crescimento de consumo online é esperado entre aqueles que se enquadram na faixa dos 20 aos 30 anos, com uma alta de 21%. “O pagamento do 13º salário influencia na predominância de consumidores mais velhos nas compras onlinepara o Natal, assim como a tradição de presentear filhos e netos”, explica René Abe, CEO e Presidente da Rakuten Brasil.

Compras Online – Final de Ano 2018 – Crescimento Esperado

Menos de 20 anos – 11%

Entre 20 e 30 anos – 21%

Entre 30 e 40 anos – 22%

Entre 40 e 50 anos – 17%

Entre 50 e 60 anos – 8%

Acima de 60 anos – 23%

Gasto médio

O gasto médio de forma geral deve ser de R$ 290,27, o que representa um aumento de 2,5% em relação ao ano passado. Porém, os consumidores das gerações mais velhas são os que menos vão economizar neste fim de ano: os dados revelam que as pessoas de 40 a 50 anos devem gastar em média R$ 355,06 – ou seja, 2% a mais que no fim de ano de 2017.

Em segundo lugar estão os compradores entre 50 e 60 anos, com expectativa de um gasto médio de R$ 344, seguidos dos maiores de 60 anos, que possuem um ticket médio de R$ 305. “Os jovens costumam comprar com maior frequência pela internet, mas com um ticket médio mais baixo, enquanto que os consumidores mais velhos escolhem produtos mais caros”, afirma o executivo.

Gasto médio compras online – Final de Ano 2018

Menos de 20 anos – R$ 197,51 (variação de 1,8%)

Entre 20 e 30 anos – R$ 227,87 (variação de 1,3%)

Entre 30 e 40 anos – R$ 290,13 (variação de 1%)

Entre 40 e 50 anos – R$ 355,06 (variação de 2%)

Entre 50 e 60 anos – R$ 344,72 (variação de 1%)

Acima de 60 anos – R$ 305,36 (variação de 2,5%)

Categorias

Considerando os segmentos nesta época do ano, Moda e Acessórios deve liderar como a categoria mais consumida por todas as gerações, exceto por aqueles com idades entre 40 e 50 anos que devem comprar preferencialmente itens do segmento de Livros, Músicas e Vídeos. Para a geração com menos de 20 anos, o segmento de Moda e Acessórios representa mais da metade do total das compras do período (51%).

Já o segmento de Eletrônicos e Informática deve estar no top 5 de todas as gerações, mas indica que fará mais sucesso entre os compradores com até 30 anos. Enquanto o segmento de Perfumes, Saúde e Beleza deve ser o favorito das gerações com mais de 60 anos.

Ao compararmos a performance das categorias em 2017 e a expectativa de crescimento para 2018, independente da geração dos consumidores, o segmento de Brinquedos e Bebês é o que deve apresentar o maior aumento, ano contra ano. Em seguida devem vir Móveis e Decoração, Alimentos e Bebidas, Moda e Acessórios e Perfume, Saúde e Beleza, nesta ordem.

Categorias – Fim de Ano 2018 – Expectativa de Crescimento

Brinquedos e Bebês – 76%

Móveis e Decoração – 67%

Alimentos e Bebidas – 42%

Moda e Acessórios – 29%

Perfume, Saúde e Beleza – 21%.