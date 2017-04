Cresce lista de políticos do RN que serão investigados pela operação Lava Jato

Foi liberada na tarde desta terça-feira uma nova lista com políticos do Rio Grande do Norte que serão investigados pela Operação Lava Jato.

A lista que já contava com os nomes dos senadores Garibaldi Filho, José Agripino Maia e do deputado federal Felipe Maia, passa a contar com os nomes do governador Robinson Faria e da ex-governadora Rosalba Ciarlini.

A decisão de ampliar a lista de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi tomada pelo relator da operação, o ministro Edson Fachin, após avaliar a delação premiada da Odebrecht.

O governador Robinson Faria, a ex-governadora Rosalba Ciarlini, e o deputado federal Fábio Faria, terão inquéritos abertos para apurar corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Já os senadores Garibaldi Filho e José Agripino, serão investigados por crime de falsidade ideológica eleitoral.

DIMENSÂO – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin autorizou a abertura de 76 inquéritos para investigar políticos com foro privilegiado citados em depoimentos de delação premiada de ex-diretores da empreiteira Odebrecht.

Fachin também determinou que 201 pedidos de investigação que envolvem pessoas que não tem foro privilegiado fossem remetidos para a primeira instância da Justiça. Os locais ainda não foram divulgados. Sete pedidos de investigação foram arquivados.

A decisão do ministro foi assinada no dia 4 abril e estava prevista para ser divulgada após o feriado de Páscoa. No entanto, a divulgação foi antecipada para hoje depois de publicadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, que tive acesso à integra das decisões.

As delações da Odebrecht foram homologadas em janeiro pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, após a morte do relator, Teori Zavascki, em acidente aéreo. Foram colhidos pela Procuradoria-Geral da República (PGR) 950 depoimentos de 77 delatores ligados à empreiteira.